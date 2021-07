Demain nous appartient du 21 juillet : la police tient-elle les coupables ? (résumé + vidéo épisode 974 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 21 juillet 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 974 de DNA – La police tient-elle ses coupables dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Patrick est interrogé mais il nie être le complice de Magali… Et sans avoir retrouvé de nouvelle carte, Karim et Sara doutent de Dorian…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 974

Patrick Prouvost passe un nouvel interrogatoire et nie être le complice de Magali. Martin décide d’organiser une mise en présence pour en avoir le coeur net. Sur les lieux de l’accident de Dorian et Manon, Karim et Sara ne retrouvent pas de carte de 7 familles.



Sara et Karim font face à un problème : le coupable qu’ils recherchent semble avoir changé de tactique. Tristan se fait harceler par la presse locale. Et Dorian a aperçu un singe sur le port.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 974 du 21 juillet 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

