Un si grand soleil : Julien violent avec Johanna, ce qui vous attend lundi 5 juillet (épisode n°681 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°681 qui sera diffusé le lundi 5 juillet, Julien va perdre pied et devenir violent avec Johanna.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 juillet 2021



En effet, Johanna est seule à la maison et prend peur en entendant du bruit. Mais il s’agit d’Arthur, qui vient récupérer des affaires… Johanna lui rappelle qu’il n’habite plus là et qu’il aurait pu sonner ! Arthur le prend mal et affirme que c’est chez lui et qu’elle n’a aucun ordre à lui donner.

Arthur prévient Elisabeth, qui appelle Julien pour lui en parler. Elle pense que sa relation avec Johanna est toxique et l’éloigne de son fils. Julien raccroche au nez de sa mère…



Et le soir, Johanna se fait raccompagner par Gaetan. Sa voiture est en révision et son client la raccompagne. Il veut l’inviter à dîner mais elle décline, lui rappelant qu’elle est en couple. Sauf que Julien les a vus par la fenêtre, il est jaloux et fait une crise à Johanna. Il devient violent et donne un coup de poing dans le mur, juste à côté du visage de Johanna ! Il réalise ce qu’il vient de faire, s’excuse et s’isole dans sa chambre…

Rendez-vous vendredi 2 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la mort d’un personnage phare, Ludo amoureux, une nouvelle coloc, ce qui vous attend cet été

