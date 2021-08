« Candice Renoir » du 13 août 2021 : ce soir l’épisode « Il faut souffrir pour être beau » (rediffusion)

5 ( 6 )



Annonces





« Candice Renoir » du 13 août 2021. Ce soir sur France 2 c’est encore une soirée de rediffusions qui vous attend ! À commencer par un épisode en rediffusion de la série « Candice Renoir ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et sur France.TV pour les voir en replay, streaming vidéo et/ou avant-première.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Candice Renoir » du 13 août 2021 : votre épisode de ce soir

« Il faut souffrir pour être beau » : histoire

Candice est rayonnante : Les chagrins se sont estompés, elle n’a finalement pas accepté sa mutation, et elle est devenue amie avec sa boss… Enfin c’est ce qu’elle croit. Jules a intégré l’école hôtelière, Emma qui vient de faire une rencontre lui fout une paix royale et les jumeaux dé-fusionnent. Même l’enquête criminelle dont elle est en charge et qui lui donne l’occasion de plonger dans le monde du sport 2.0, lui donne aussi d’astucieuses recettes de remise en forme. Tout pourrait aller bien dans le meilleur des mondes possibles, mais ce serait sans compter sur le retour d’Antoine. A quel Poste ? A quelle place dans la vie de Candice ?

Les inédits de retour le 27 août 2021

Pour ceux qui seraient passés à côté de l’info, les inédits seront bientôt de retour. Dès le 27 Août, début de la saison 9 inédite. Plus d’infos >>> ICI



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés