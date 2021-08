« Marble Mania » du 13 août 2021 : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

5 ( 5 )



« Marble Mania » du 13 août 2021. Deuxième numéro du jeu de billes de TF1« Marble Mania ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Rappel du concept

Dans ce jeu, 2 équipes de 3 célébrités s’affrontent successivement dans des jeux d’adresse (Penalty, Mini-golf, Montagnes russes…etc) afin de gagner le plus de billes possibles pour participer aux épreuves de chance qui mettront leurs nerfs à rude épreuve dans des parcours de billes impressionnants (Une fête foraine, un circuit de formule 1, une jungle…etc).

Dans cette incroyable course de billes, les 6 célébrités s’opposent et doivent combiner agilité, bonne humeur, chance, esprit de compétition et parfois mauvaise foi pour espérer atteindre la finale et remporter le plus d’argent possible pour l’association caritative de leur choix. Une finale où 6 000 billes seront lancées sur une piste gigantesque.

Face à eux Camille Combal, désigné comme le maître du jeu. Il sera accompagné de Yoann Riou dont les commentaires décalés et imprévisibles nous régalent d’avance.



« Marble Mania » du 13 août 2021 : quels invités ce soir ?

Pour ce deuxième numéro nous retrouverons : Camille Cerf, Lola Dubini, Booder, Titoff, Jean-Luc Lemoine et Frank Leboeuf.

Ensemble ils n’auront qu’un seul mot d’ordre : ne pas se laisser déstabiliser par ses concurrents dissipés pour remporter ce jeu et repartir avec la plus grosse somme pour leur association.

Quelle audience pour ce deuxième numéro ?

Le premier numéro de « Marble Mania » a été diffusé fin juin. Il s’était contenté de 2.93 millions de curieux pour 13.8% de part de marché mais avait offert à TF1 la première place des audiences sur les cibles jeunes et commerciales. Qu’en sera t-il ce soir ?

#Audiences @TF1 Bon démarrage pour #MarbleMania large leader sur cibles : 📌 2,9M tvsp ✅ 23% PdA FRDA-50

✅ 23% PdA 25-49

✅ 29% PdA 11-24 Grand succès auprès des enfants

✅ 38% PdA 4-10 RDV bientôt avec @CamilleCombal et @riouyoann pour un nouveau numéro sur TF1 ! pic.twitter.com/B86rzYvzoM — TF1 Pro (@TF1Pro) June 26, 2021

