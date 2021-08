Charlène de Monaco et le Prince Albert II séparés pour raisons médicales…

4.6 ( 11 )



Charlène de Monaco et le Prince Albert II vivent bien séparément en ce moment mais ne vous faites pas avoir par les titres un brin racoleurs de certains. Si Charlène n’est actuellement pas en principauté de Monaco aux côtés de son époux, c’est tout simplement parce qu’elle est toujours bloquée en Afrique du Sud. Et les problèmes de santé qu’elle rencontre actuellement l’empêche de rejoindre le Rocher…



Charlène de Monaco et le Prince Albert II séparés oui, mais pour raisons médicales…

Même si certains se sont délectés un peu vite de tensions supposées au sein du couple princier et des rumeurs de divorce qui les ont accompagnées, la vérité serait tout autre, enfin officiellement tout au moins.

Dans une interview accordée à la radio sud-africaine 702, Charlène a expliqué qu’elle était bloquée en Afrique du Sud en raison d’importants problèmes ORL qui l’empêchent de prendre l’avion. Et ça devrait durer jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Séparée de ses proches, et notamment de ses enfants, elle a notamment déclaré : « Je ne devais rester ici que 10 ou 12 jours, mais malheureusement je n’arrivais pas à équilibrer la pression dans mes oreilles et les médecins ont découvert que j’avais une grave infection des sinus. Ça prend du temps pour guérir le problème que j’ai ».



Et ne croyez pas que Charlène soit très heureuse de la situation. Ces deux enfants lui manquent et elle n’a qu’une envie : pouvoir de nouveau les serrer dans ses bras. Actuellement elle se contente de leur parler en Facetime. Et on imagine que c’est tout sauf facile.

D’autre part on sait que le Prince Albert ne devrait plus tarder à rendre visite à son épouse en Afrique du Sud… un voyage qu’il effectuera bien sûr en compagnie de Jacques et Gabriella (leurs enfants, ndrl) et sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.

Quant à ceux qui ont remarqué que Charlène n’avait pas eu un seul mot pour son époux lors de cette interview et qui s’en délecteraient presque, ils seront déçus d’apprendre que dans une interview accordée cette fois à Channel24, elle a aussi déclaré : « Mon mari et mes enfants me manquent beaucoup ».

De quoi mettre un terme aux rumeurs et spéculations concernant le couple ?

