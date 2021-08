EXCLU Plus belle la vie : les naufragés retournent sur l’île, la femme de Valentin débarque (infos PBLV)

5 ( 5 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 20 août



Et dans trois semaines, les naufragés vont retourner sur l’île !





Jérémie est revenu sur l’ile et nargue son frère Alexandre en lui affirmant que Fanny préfère Vidal. Fanny et Vidal ont rendez-vous avec leurs destins et ont des choses à régler sur cette ile. Malheureusement, le grand cornu fait basculer Vidal par-dessus bord et kidnappe Fanny. Cette dernière se réveille, ligotée dans une maison.



Fanny, toujours prisonnière, fait la connaissance de Bianca, la mère d’Alexandre. Fanny est honnête avec Bianca, elle ne croit pas à la théorie du complot. Alexandre demande la permission a son père d’avoir un moment en tête à tête avec Fanny. Il se confie sur sa mère et la maladie du cerveau qu’on lui a diagnostiqué. Il se sent également coupable de tout ce que Fanny a enduré ces derniers temps.

Valentin convainc Laetitia de lui laisser une seconde chance, ils se retrouvent lors d’un rendez-vous sur la plage. Ils se remémorent cette fameuse nuit du 14 juillet sur l’ile, où ils ont vécu l’apogée de leur amour. Laetitia a passé une agréable nuit à discuter sur la plage avec Valentin. Ils ont la mauvaise surprise de voir débarquer Debbie, qui se fait passer pour la collaboratrice de Valentin. Debbie est en fait la femme de Valentin, ils sont sur le point de divorcer, mais elle veut la majorité des parts sinon elle balance tout à Laetitia !

Laetitia s’inquiète beaucoup pour Fanny et veut retourner sur l’ile pour la chercher. Valentin ne peut pas l’accompagner à cause de son travail. Bilal a tout entendu, il veut absolument retourner sur l’ile lui aussi pour revoir Ambre et convainc Laetitia de l’emmener avec elle. C’est Rochat, sans le savoir, qui va les conduire avec son bateau.

Vidal est dans l’incompréhension jusqu’à ce que Fanny lui explique qu’Alexandre a un frère jumeau. Le lendemain, Fanny avoue à Alexandre qu’elle a revu Vidal. De son côté, Rochat a peur de retourner sur l’ile et Laetitia arrive à le rebooster. Fanny et Vidal ont besoin d’eux, c’est le moment pour Rochat de se rattraper. Arrivés sur l’ile, le groupe tombe sur Vidal, heureux qu’il soit en vie. Le grand cornu, au loin, voit le groupe sur la plage, et rentre dans une colère noire…

De son côté, Barbara propose à César qu’ils deviennent amis avec Baptiste et Emma. Barbara arrive à convaincre Baptiste pour le déjeuner à quatre. Au Marci, l’ambiance est coincée, et Baptiste envoie des pics à César. Barbara est mal à l’aise et Baptiste la suit en cuisine pour faire le dessert… Emma et César retrouvent un début de complicité et il l’accompagne même faire une course pour Baptiste. Ce dernier vient récupérer la recette du gâteau à la coloc et se trouve beaucoup de point commun avec Barbara…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 2 août sur France 3

Fanny est endormie et Jérémie en profite pour appeler Alexandre et le narguer. Ce dernier se tend. Alexandre est impuissant et est fou de rage face à la perversité de Jérémie qui jouit d’avoir récupéré Fanny. Jérémie arrive à duper Carmen mais Fanny le trouve différent. Elle se confie à Laetitia : Alexandre n’est plus le même que sur l’île, il y a quelque chose de triste et de dur en lui. Fanny demande également à Laetitia si Kevin peut consulter le dossier de Jean-Jacques Guézo afin de savoir pourquoi son père était fiché…

Kalya et Franck sont de retour à la préfecture. L’employé leur fait comprendre que leur dossier va mettre du temps à être traité. Pour accélérer la procédure, Kalya remplit très lentement son dossier sur internet. Mais Franck qui a un rendez-vous sur un chantier doit filer…

Mirta et Yolande vont essayer de s’infiltrer au Marquis à l’aide de Kilian. Elles lui demandent des infos sur la façon dont elles peuvent accéder à la fameuse pièce…



