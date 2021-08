Demain nous appartient du 25 août : Alex veut s’enfuir (résumé + vidéo épisode 999 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 25 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 999 de DNA – Les otages du Spoon n’en peuvent plus ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ils sont inquiets pour Ulysse et Alex veut qu’ils préparent leur évasion pour échapper aux preneurs d’otages !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 999

Les otages du Spoon se font un sang d’encre depuis le drame survenu à Ulysse. Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, Alex suggère à Chloé qu’ils devraient réfléchir à un plan pour prendre la fuite…



Avec l’intervention de Xavier, la police fait un pas de plus vers la résolution du mystère du Spoon. Une histoire d’amour naissante se dressera inopinément sur leur chemin. Jordan finit par s’ouvrir à sa mère sur les raisons de sa colère. Il souhaite avoir de meilleures conditions de vie, ce qui pousse Audrey à faire davantage d’efforts. Louise et Bart sont ravis de leur arrivée dans leur nouvelle maison. En revanche, Mathilde est obsédée par son nouveau coup de foudre.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 999 du 25 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

