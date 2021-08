Demain nous appartient du 5 août : la police a-t-elle arrêté la dame blanche ? (résumé + vidéo épisode 985 en avance)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient du 5 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 984 de DNA –La police tient-elle enfin son coupable dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Aurore et Karim ont arrêté un individu qu’ils pensent être la dame blanche. Mais est-ce bien la bonne personne ?



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 985

En garde à vue, le suspect interpellé hier, toujours ivre, ne peut pas répondre aux questions des policiers. Mais Aurore et Karim sont convaincus qu’il est la Dame Blanche grâce aux preuves retrouvées dans sa tente. Au Spoon, Judith tente de s’expliquer avec Souleymane.



La famille Daunier est plus divisée que jamais, tandis qu’Aurore et Karim tentent de mener à bien leur enquête. Mais un nouveau venu rend la tâche plus difficile. Solenne appréhende son séjour en rééducation. Judith se confond en excuses auprès de Souleymane, blessé.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 985 du 5 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

