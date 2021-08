Demain nous appartient du 9 août : Régis et Brigitte veulent s’enfuir (résumé + vidéo épisode 987 en avance)

4.6 ( 14 )



Demain nous appartient du 9 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 987 de DNA –Au pied du mur, Brigitte et Régis veulent s’enfuir ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ils refusent toujours obstinément de dire la vérité à William et Bénédicte, à tel point qu’ils veulent quitter Sète…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : William rencontre son frère jumeau, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 août)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 987

William a du mal à croire que l’accident de voiture de 1983, qui a coûté la vie à Serge Toussaint, n’était qu’une coïncidence. Résolu à confronter ses parents pour mettre le fin mot sur cette histoire, ces derniers cherchent à quitter Sète en catastrophe.



Le danger qui pèse sur la famille Daunier les force à prendre une décision radicale qui peut avoir des conséquences dévastatrices, tant que la vérité reste tue. Nathan a d’autres projets pour Charlie, il lui propose de passer un cap. Xavier fait des efforts avec Dorian.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 987 du 9 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

