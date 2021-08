Demain nous appartient spoilers : William rencontre son frère jumeau, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 août)

4.6 ( 11 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 9 au 13 août 2021 – C’est le week-end et comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », il est temps de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être riche en émotion pour William !



En effet, il va découvrir qu’il a un frère jumeau, Cyril, et il va le rencontrer ! La vérité éclate et bouleverse toute la famille Daunier.

De son côté, Chloé réalise qu’il lui faut un atelier. La vie de Céleste a été mise en danger avec ses perles, Alex lui propose alors de s’installer au mas. Mais Flore est de retour et Chloé les surprend dans un moment gênant…



Et Judith annonce à sa mère ses nouveaux projets d’avenir alors que Xavier fait enfin des efforts avec Dorian.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 9 au 13 août 2021

Lundi 9 août (épisode 982) : Le danger qui pèse sur la famille Daunier les force à prendre une décision radicale qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Nathan a d’autres projets pour Charlie, il lui propose de passer un cap. Xavier fait des efforts avec Dorian.

Mardi 10 août (épisode 983) : Des mesures sont mises en place pour protéger les Daunier. Aurore prend en main la situation alors que William, acculé, s’enfonce un peu trop dans ses souvenirs. Martin et Sara ont la ferme intention de sauver le Président. Camille et Dorian doivent garder Céleste.

Mercredi 11 août (épisode 984) : Aurore avoue finalement à William ce qu’il redoutait. Cette nouvelle met les grands-parents Daunier au pied du mur. Alors qu’ils voulaient protéger leur famille, ils doivent la confronter. Sylvain reçoit la visite d’un de ses anciens ouvriers, qui a bien besoin d’aide. Chloé doit demander à Alex s’il peut l’aider pour ses perles.

Jeudi 12 août (épisode 985) : Brigitte fait bande à part contre l’avis de tous et se lance en quête de réponses. Cette décision n’est pourtant pas sans danger. Au commissariat de Sète, Aurore est la seule à rester en alerte. Charlie drague Anthony qui reste de marbre. Judith change d’avis sur son avenir et en informe sa mère.

Vendredi 13 août (épisode 986) : Brigitte est allée trop loin. Elle ne supporte plus la pression que lui met sa famille suite à la réaction de son fils. William tente d’aller de l’avant, contrairement à Manon, qui veut toujours comprendre. Anthony fait comprendre à Charlie qu’elle n’obtiendra rien de lui. La famille de Judith va à l’encontre de sa décision.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 9 au 13 août

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

