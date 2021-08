Ici tout commence spoilers : Kelly passe le concours, un bébé abandonné, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 23 au 27 août)

3 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 23 au 27 août 2021 – Alors que c’est le début du week-end, comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être encore mouvementée pour Teyssier avec le concours d’entrée à l’institut.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, il découvre que Kelly s’est inscrite malgré son refus. Et l’adolescente a de nombreux soutiens au sein de l’institut !

Quant à Rose, elle découvre un bébé abandonné à l’institut et elle compte bien savoir à qui il est. Et de son côté, Guillaume n’arrive pas à pardonner à Clotilde.



Annonces





Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 23 au 27 août 2021

Lundi 23 août (épisode 211) : Teyssier décide de changer les règles du concours : le plan de Kelly tombe à l’eau. Guillaume remet en question sa relation avec Clotilde. Antoine et Rose font une découverte inquiétante.

Mardi 24 août (épisode 212) : Kelly trouve un soutien inattendu auprès de Louis. Clotilde est choquée par les menaces de Guillaume et se confie à Rose. Rose parvient à convaincre Constance de l’aider.

Mercredi 25 août (épisode 213) : L’institut doit faire face à une situation exceptionnelle. Rose et Constance ont une piste mais se retrouvent dans l’impasse. Greg trahit Lionel.

Jeudi 26 août (épisode 214) : Kelly est au plus mal alors qu’Ambre et Solal peuvent compter sur le soutien de Célia. Greg est prêt à tout pour se faire pardonner. Rose et Constance décident de confronter une élève.

Vendredi 27 août (épisode 215) : Louis fait une crise de jalousie à Charlène, agacé par sa proximité avec Tom. Un incendie se déclenche à l’Institut. Rose et Antoine s’opposent à propos de la garde de Naël.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 23 au 27 août 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés