« Commissaire Montalbano » du 22 août 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur France 3

« Commissaire Montalbano » du 22 août 2021. Il résout les enquêtes comme personne. Le « Commissaire Montalbano » est de retour ce soir sur France 3. Rendez-vous ce soir dès 21h05 pour deux épisodes dont l’inédit « Mon Salvo bien-aimé ».



Vous ne pourrez pas y être ? Rassurez-vous cet épisode sera ensuite disponible replay (streaming vidéo) sur France.TV et ce durant 7 jours.

« Commissaire Montalbano » du 22 Août 2021 : vos épisodes de ce soir

Épisode 35 — Mon Salvo bien-aimé

Une jeune femme est retrouvée morte dans le bâtiment des archives, où elle était employée. Or, elle n’avait aucune raison de se trouver dans les locaux, puisque le bâtiment a été fermé pour travaux. Parallèlement, le commissaire Montalbano a encore du fil à retordre avec le fils de son employée de maison, Pasquale, un incorrigible cambrioleur…



🔍 Pour résoudre les enquêtes, il allie le charme et l'autorité ! Le commissaire Montalbano est de retour dimanche à 21.05 ! 🇮🇹 pic.twitter.com/VRTaWXTBOI — France 3 (@France3tv) August 20, 2021

Et juste après…

Juste après, rediffusion de l’épisode « L’amour ».

L’histoire : Inutile de tourner autour du pot : Montalbano n’est vraiment pas à l’aise avec les méandres de l’amour ! Mais la disparition de la belle Michela Prestia met à rude épreuve cette fragile indifférence aux jeux de l’amour, comme à ses pièges. Michela est une femme au passé dramatique, sinon tragique. Injustement rejetée dès son plus jeune âge par sa famille, elle s’est liée à des hommes qui ont ruiné sa vie amoureuse, l’humiliant et l’exploitant jusqu’à la prostitution. Mais au fil du temps, elle réussit à reconstruire sa vie et à trouver l’amour en la personne de Saverio Moscato, avec qui elle vit actuellement, qui l’aime à son tour de manière inconditionnelle.

C’est à ce moment-là que Michela disparaît mystérieusement. Nombreux sont ceux qui pensent qu’elle a simplement abandonné Saverio pour s’enfuir avec un autre homme.

Cependant, Montalbano doute, et s’avise que quelque chose de grave a dû arriver à Michela. Peut-être même a-t-elle été tuée ? Mais par qui? Et pourquoi ?

Ce soir notre « Commissaire Montalbano » va de nouveau allier et autorité pour mener à bien son enquête.

