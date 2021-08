4.4 ( 7 )



« Familles nombreuses : la vie XXL » est une série-réalité que vous aimez tout particulièrement. Elle est généralement diffusée chaque fin d’après-midi sur TF1 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Et si l’émission est actuellement en mode pause, notez qu’elle sera bientôt de retour sur TF1 avec une spéciale « La vie au soleil » !

Nouvelle saison inédite

Oui mais dès ce lundi 16 août 2021, le célèbre rendez-vous quotidien XXL de TF1 va se décliner. Avec ce nouveau docu-réalité, vous allez voyager à travers l’incroyable vie de 6 nouvelles familles nombreuses où tout est toujours XXL mais au SOLEIL !

De Tahiti à la Corse, de l’île de la Réunion aux eaux turquoises des Caraïbes en passant par les Baléares, préparez-vous à plonger dans le quotidien exceptionnel de nos 6 familles ! Ces familles ne sont pas en vacances. Certaines ont décidé de tout quitter pour partir avec leurs nombreux enfants vivre toute l’année un quotidien hors normes sous les tropiques. D’autres se sont lancées dans un pari fou avec leur tribu : tour du monde à 6 en catamaran, tour d’Europe à 7 en camping-car, ou bien acheter et rénover la maison de ses rêves sur la Côte d’Azur.



« Familles nombreuses : la vie en XXL » : les familles de la spéciale « La vie au soleil »

LA FAMILLE TONDOU – 7 enfants » 7 enfants sous les tropiques » Il y a 5 ans et demi, la vie de la famille TONDOU a basculé : Sabrina, caissière et Jonathan, technicien, ont quitté le Centre de la France, la grisaille et leur pavillon, pour réaliser leur rêve : partir vivre tous ensemble sur une île ! Avec leurs 5 enfants, ils s’envolent donc à 9000 km de là pour s’installer sur l’île de la Réunion ! Depuis ce pari fou, la famille s’est agrandie : avec maintenant 7 enfants ! La tribu de 9 vit désormais au rythme des plaisirs qu’une vie insulaire peut offrir ! Ce n’est plus au parc qu’ils emmènent leurs petits mais au lagon ou sur le célèbre volcan de l’île. Même avec un petit budget, cette famille XXL prouve qu’on peut réaliser ses rêves et offrir le meilleur à ses enfants.

LA FAMILLE LECLEZIO – 6 enfants » A 7 dans un camping-car » Il y a un an, la famille LECLEZIO s’est lancée dans une aventure incroyable : un tour d’Europe d’un an en camping-car ! Vivre une expérience familiale, en quittant tous ses repères, est loin d’être facile, mais quand on se retrouve à 7, dans un camping-car de 12m2, 24h sur 24h cela devient un exploit ! Depuis 10 mois, cette famille a traversé 8 pays et s’apprête à bientôt à visiter la Corse, dernière destination de ce fabuleux périple ! Entre barbecue XXL, devoirs des enfants et budget à ne pas dépasser : le quotidien de cette famille tient sur un fil. Alors, comment ce road trip va-t-il se terminer ? En route sur les belles routes de Corse pour une aventure XXL !

LA FAMILLE BLEUSE – 7 enfants » La tribu de 9 musiciens » ll y a 16 ans, Miriam et Emmanuel Bleuse sont arrivés aux Baléares avec un seul enfant. Aujourd’hui ils sont désormais les parents d’une tribu de 7 enfants, ils considèrent que vivre à Mallorque leur a donné l’envie d’avoir une famille XXL ! Et chez les Bleuse, autant vous prévenir : ça ne s’arrête jamais, cette tribu de 9 vit au rythme d’une passion commune : la musique ! C’est simple, préparez-vous à découvrir un véritable orchestre familial qui vit à l’heure espagnole ! Entre concerts très importants à organiser, petites crises des ados, et un bébé de 10 mois à pouponner, cette vie à 400 km/h va vous surprendre ! Alors laissez-vous porter par la mélodie du bonheur…XXL …

LA FAMILLE DOLLEY – 4 enfants » Le tour du monde à 6 » La famille DOLLEY, c’est une famille d’aventuriers ! Faire le tour du monde en catamaran pendant 3 ans avec 4 enfants de 4 ans à 12 ans, c’est le rêve d’une vie, un projet fou pour cette famille XXL. Les parents, infirmiers et gestionnaire en patrimoine, sont loin d’être des marins professionnels, ils ont tout appris pour se lancer en toute sécurité sur les mers du globe avec leurs jeunes enfants. On suivra leur périple entre Saint-Martin, la République Dominicaine, pour finir dans une grande traversée vers Curaçao en espérant éviter les cyclones, propres aux Caraïbes en cette période. Cette famille d’explorateurs doit aussi gérer les taches du quotidien : l’école à bord, les courses et l’intendance du bateau. Embarquez à bord du catamaran, et tenez-vous prêt à vivre une aventure XXL …

LA FAMILLE HENRY – 3 enfants » La maison du bonheur » La famille HENRY, c’est une famille unie et heureuse sous le soleil de la Côte d’azur ! Mais il manquait un élément pour parfaire leur bonheur : vivre dans la maison de leur rêve, une maison dans laquelle ils se sentiraient en vacances toute l’année. Qu’à cela ne tienne, il y a 6 mois, ils se sont lancés en famille dans ce projet fou, acheter et rénover eux-mêmes une maison provençale pour la transformer en Finca : ces maisons blanches à l’âme espagnole, pour se sentir en vacances toute l’année ! Mais entre les travaux sans fins, les imprévus et la gestion du quotidien avec 3 jeunes enfants, Axel et Yaelle ne s’attendaient pas à un tel tsunami de stress ! Alors la famille Henry parviendra-t-elle à venir à bout de cette rénovation et honorer la crémaillère prévue dans 2 mois ?

La FAMILLE VILLAIN BLANCHARD – 5 enfants » Notre vie à 6 au paradis » Il y a un an, après 24h d’avion et 15 000 km parcourus, la famille Villain Blanchard a débarqué à Tahiti. Bruno, militaire, a eu l’opportunité de partir pour une mission de 3 ans à Papeete. Ces parents d’une famille recomposée n’ont pas réfléchi longtemps avant de se lancer dans l’aventure ! Et ils sont loin de le regretter, depuis qu’ils ont quitté la grisaille du Mans, ils vivent un rêve éveillé : fini les rillettes et la pluie, ici c’est plages de rêve, poissons grillés et vahinés ! La tribu de 6 s’est promise de profiter au maximum de cette nouvelle vie sous les tropiques : découverte des différentes iles de la Polynésie française, apprentissage des danses tahitiennes, l’immersion est totale ! Seul petit bémol : le manque des proches. Préparez-vous à vivre un rêve polynésien XXL…

Pour découvrir ces 6 nouvelles familles, retrouvez « Familles nombreuses : la vie au soleil » à partir du lundi 16 août 2021 sur TF1. Serez-vous nombreux à répondre à l’appel ?

