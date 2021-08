« Good Doctor » du 25 août 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 5 )

« Good Doctor » du 25 août 2021. Il est de retour ! Lui c’est Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor » de TF1. Retrouvez-le dès ce soir pour une 4ème saison inédite… une saison placée elle aussi sous le signe de la pandémie.



« Good Doctor » du 25 août 2021 : les deux premiers épisodes de la saison 4

En première ligne (partie 1)

L’épisode commence juste avant que l’épidémie de Covid-19 flambe. Puis, comme le reste de la Californie, Saint-Bonaventure est submergé par l’épidémie. Les médecins s’isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pas pouvoir voir Léa, qui était sur le point de réemménager avec lui. Il héberge Park, qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s’est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies, suite au décès de Melendez. De nouveaux symptômes de la Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun qui déteste l’imprévu. Lim se démène pour ne pas manquer de matériel. Glassman, lui, se désespère de devoir rester enfermé chez lui et sa relation avec Debbie en souffre. Les premiers patients contaminés arrivés à l’hôpital « pour une simple grippe » voient leur état s’aggraver. C’est notamment le cas de Mildred, dont la fille Alicia prend très souvent des nouvelles, malgré l’interdiction des visites.

En première ligne (partie 2)

Les semaines se suivent et la crise sanitaire continue. Claire tente par tous les moyens de retrouver le propriétaire d’un objet trouvé à l’hôpital, persuadée que cela apporterait réconfort à ses proches. A travers ce geste, elle essaie elle-même de se remettre de la mort de Melendez. Park fait le point avec son fil et sa femme sur leur situation familiale. Glassman accepte d’exprimer sa vulnérabilité. Shaun quant à lui a beaucoup de mal à gérer la situation.



« Good Doctor » revient ce soir sur TF1 pour une nouvelle saison inédite. À voir également en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

Shaun est de retour mercredi soir @TF1 🩺#GoodDoctor nouvelle saison inédite pic.twitter.com/fupB1JxAIc — TF1 Pro (@TF1Pro) August 23, 2021

