« Jusqu’ici tout va bien » : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir, dimanche 15 août 2021

« Jusqu’ici tout va bien » de Mohamed Hamidi est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming sur MYTF1 via sa fonction direct.



« Jusqu’ici tout va bien » : l’histoire

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, Camille Lou, Loic Legendre, Hugo Becker, Harmandeep Palminder, Grégoire Plantade, Nassim Si Ahmed, Anne-Elisabeth Blateau, Annabelle Lengronne…

Le saviez-vous ?

– Mohamed Hamidi a eu l’idée du film après être allé rendre visite à un amitravaillant en zone franche;



– En salles, le film a réuni 574 039 spectateurs lors de sa sortie en 2019

– C’est le premier grand rôle de Camille Lou au cinéma

« Jusqu’ici tout va bien » : la bande-annonce

Et on termine comme d’habitude avec les images et la bande-annonce officielle

Si cette petite présentation vous a emballé, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 pour découvrir la suite…

