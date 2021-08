4.7 ( 12 )

« L’amour est dans le pré » saison 16 : dès le 30 août sur M6. Après une saison 15 passionnante soldée par un 20e mariage (celui du couple emblématique formé par Mathieu et Alexandre), un futur bébé (celui de Jérôme et Lucile), des emménagements partout en France et de nouvelles amitiés indestructibles, 11 nouveaux agriculteurs se lancent à la conquête du grand amour.



Séduits par cette romantique atmosphère, ils s’apprêtent, eux aussi, à vivre cette aventure un peu folle qui pourrait chambouler leur vie. Karine Le Marchand sera cette année encore une alliée, une coach et une confidente inestimable pour aider nos célibataires à réaliser leur rêve. Sortez les mouchoirs et laissez-vous transporter par ces 11 nouvelles histoires qui vont vous donner envie de (re) tomber amoureux…

« L’amour est dans le pré » saison 16 : l’ouverture du courrier

Une saison qui débutera bien sûr par l’ouverture du courrier, juste quelques mots d’amour pour peut-être tout changer…

Après des semaines d’attente, nos agriculteurs s’apprêtent enfin à découvrir

le courrier qui leur a été adressé. Des sacs remplis de lettres enflammées pour

certains, une simple poignée pour d’autres. Qu’importe, le passé nous a montré

qu’une seule lettre suffisait à tout changer. Comme l’an dernier, c’est chez eux,sur leurs terres, dans leur intimité, que nos fermiers vivront leurs premiers émois.



Un frémissement purement épistolaire pour certains, à l’image de Vincent le

Provençal qui a choisi de ne pas regarder les photos de ses prétendantes et de

les découvrir uniquement au speed-dating. Un premier coup de cœur tout court

pour d’autres qui, comme Hervé le Picard, rêvent d’amour pour la première fois…

Les 11 agriculteurs engagés cette saison

Si vous n’avez pas vu les portraits diffusés durant l’hiver, rappelons les 11 participants à cette nouvelle saison :

– Valentin : 28 ans, producteur de fleurs comestibles et maraîcher. Bretagne

– Vincent “le Provençal” : 40 ans, spectacles équestres. Provence-Alpes Côte d’Azur

– Jean-François : 48 ans, éleveur de brebis. Occitanie

– Delphine : 47 ans, Arboricultrice bio. Occitanie

– Sébastien : 46 ans, lavandiculteur et éleveur de vaches Aubrac. Auvergne-Rhône-Alpes

– Jean-Daniel : 53 ans, vigneron et éleveur de vaches Hérens. Suisse

– Hervé “Le Picard” : 42 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture. Hauts-de-France

– Paulette : 62 ans, éleveuse d’ânes, fabrication de savons au lait d’ânesse. Suisse

– Franck : 46 ans, Sylviculteur, maraicher. Nouvelle Aquitaine

– Vincent “Le vigneron” : 51 ans, vigneron. Provence-Alpes Côte d’Azur

– Nathalie : 49 ans, Éleveuse “de veaux sous la mère”. Pays de la Loire

« L’amour est dans le pré » saison 16 à partir du 30 août 2021, chaque lundi soir à 21h05 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.

