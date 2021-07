« Le gendre de ma vie » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TF1 (dimanche 1er août 2021)

5 ( 5 )



« Le gendre de ma vie » avec Kad Merad et Julie Gayet c'est ce soir, dimanche 1er août 2021, dès 21h05 sur TF1 ou en streaming depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1 et sa fonction direct.



« Le gendre de ma vie » : l’histoire

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.

Interprètes et personnages

Au casting : Kad Merad (Stéphane), Julie Gayet (Suzanne), François Deblock (Bertrand), Pauline Etienne (Alexia)

Bande-annonce : vidéo

On termine comme toujours avec la bande-annonce officielle de votre film



« Le gendre de ma vie » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et c’est inédit en clair !

