5 ( 6 )



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 22 août 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 22 août 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans 7 à 8 Life

🔵 Ils sont cascadeurs, danseurs, dresseurs ou figurants bénévoles et font vivre le Puy-du-Fou en Vendée fréquenté chaque année par 2 millions de visiteurs.

Dans 7 à 8

🔵 A côté des yachts de luxe et des palaces, les plaisirs de la Côte d’Azur à des prix presque accessibles. Des bateaux moins chers, des activités à moindre coût voire gratuites.

🔵 Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Vianney, un artiste à contre-courant qui assume son image de gendre idéal.



Annonces





🔵 Il le dit, sa carrière s’arrêtera bientôt définitivement. De son enfance scout à sa vie de beau-papa, sa foi catholique et son hommage à Samuel Paty : @VianneyMusique se livre dans « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo. 📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/DvXwCdpR6b — Sept à Huit (@7a8) March 28, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 22 août 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

>>> La rentrée de Sept à huit c’est pour dimanche prochain ! (voir ICI)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés