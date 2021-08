Audiences TV prime samedi 21 août 2021 : « Meurtres dans le Morvan » leader devant « Fort Boyard »

5 ( 4 )



Audiences TV prime samedi 21 août 2021. Comme chaque samedi soir ou presque, victoire de France 3 hier avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres dans le Morvan ». Issu de la collection « Meurtres à… » il a encore convaincu 4.4 millions de personnes soit 23.7% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime samedi 21 août 2021 : autres chaînes

France 2 prend la seconde place avec son jeu d’aventures « Fort Boyard ». Hier soir l’équipe d’Iris Mittenaere a réuni 2.42 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 14.1%.

Quant au nouveau numéro de l’émission de Camille Combal « Camille & Images », il a amusé 2.35 millions de téléspectateurs soit 12.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran. TF1 était toufefois leader sur cibles avec 24% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 26% sur les 15-34 ans.



On retrouve ensuite M6 et une nouvelle diffusion du film « Papa ou maman » avec Marina Foïs et Laurent Lafitte dans les rôles principaux. Verdict : 1.63 million de personnes pour 8.7% de part d’audience moyenne.

Et c’est encore France 5 qui complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir l’escale en Île de France a convaincu 1.04 million de personnes (pda 5.4%)

