Miss France 2022 : les candidates partiront en voyage à la Réunion

Pour préparer au mieux la cérémonie d’élection de Miss France 2022, les 30 candidates régionales vont avoir le plaisir de partir en voyage préparatoire sur l’île de la Réunion. Dès le mois de novembre, et si la situation sanitaire le permet, elles s’envoleront pour La Réunion avec Air Austral et toutes logeront dans l’un des hôtels les plus prestigieux de l’île, Le Ness.



Durant une semaine, les Miss auront la chance de découvrir toute la richesse et le patrimoine de cette île intense. Réputée pour sa bienveillance et sa beauté naturelle, La Réunion leur réserve de nombreuses surprises : découverte du charme de ses paysages et de ses traditions, rencontres enrichissantes avec ses habitants, activités nautiques et bien d’autres !



Dans ce cadre idyllique, les 30 prétendantes se prépareront au titre de Miss France 2022. Au programme : séances de sport, yoga sur la plage et activités nautiques seront également l’occasion pour elles de nouer de belles amitiés. Elles auront aussi la chance d’être accompagnées et de recevoir les conseils sur place de Miss France 2021, Amandine Petit.

Au retour de ce voyage, les 30 Miss régionales rejoindront la ville de Caen pour se préparer à la dernière étape de cette belle aventure : l’élection de Miss France 2022 présentée par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, en direct du Zénith de Caen, en fin d’année sur TF1.



Sylvie Tellier, Directrice générale de Miss France Organisation : “Quel plaisir de revenir sur cette île paradisiaque fidèle à l’Organisation Miss France. Je me réjouis d’avance de vous faire découvrir les 30 jeunes femmes prétendantes au titre de Miss France 2022 et de les accompagner dans cette aventure unique qui restera un souvenir inoubliable pour chacune d’entre elles”.

