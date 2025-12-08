Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, rejoint le casting de Danse avec les Stars



Publicité





Le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » continue de s’étoffer. Après Laure Manaudou et Julien Lieb, TF1 a annoncé une nouvelle recrue de prestige : Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.





Elle foulera elle aussi le parquet mythique du concours de danse début 2026 sur TF1. Une nouvelle qui promet d’apporter élégance, personnalité et charisme à cette édition déjà très attendue.







Publicité





Couronnée Miss France le 14 décembre 2024 à l’Arena Futuroscope devant 8,4 millions de téléspectateurs, Angélique Angarni-Filopon a marqué la soirée grâce à un discours inspirant, dédié « à toutes les femmes à qui l’on a un jour dit que c’était trop tard ». Première Miss Martinique de l’histoire à décrocher le titre national, elle succède à Ève Gilles et inscrit un peu plus son nom dans l’histoire du concours.

Le parcours d’Angélique est jalonné de persévérance et de détermination. Déjà élue première dauphine de Miss Martinique en 2011 à seulement 21 ans, elle revient treize ans plus tard pour décrocher la couronne régionale, avant de conquérir celle de Miss France.



Publicité





Durant son année de règne, la jeune femme met entre parenthèses sa carrière de personnel navigant commercial afin de se consacrer pleinement à ses engagements, notamment la lutte contre le cancer du sein et la défense des causes féministes, thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Angélique s’apprête désormais à relever un nouveau défi de taille : celui de la danse en direct, face à des millions de téléspectateurs. Dotée d’une présence scénique naturelle et d’une grande détermination, elle pourrait bien surprendre le public comme le jury.

Avec cette nouvelle annonce, Danse avec les Stars confirme une saison riche en personnalités fortes et inspirantes. Rendez-vous prochainement sur TF1 et pour découvrir Angélique Angarni-Filopon sur le parquet de Danse avec les Stars !