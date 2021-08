Moundir rejoint « La bataille des couples » saison 3

5 ( 4 )



Moundir, ancien candidat emblématique de Koh-Lanta et animateur, va rejoindre la saison 3 de « La Bataille des Couples », à partir du lundi 20 septembre. La saison se poursuit et promet toujours autant de rebondissements parmi les couples !



Après la semaine de la COMPLICITÉ puis celle de la TOLÉRANCE, les 10 couples de compétiteurs devront être plus déterminés que jamais et faire preuve de courage pour défier cette fois le pilier de la FRANCHISE !



A semaine exceptionnelle, surprise exceptionnelle ! Pour la première fois dans l’histoire du jeu, ELSA FAYER sera épaulée par un vrai aventurier dans l’âme ! En effet, la compétition va prendre un nouveau tournant et s’accélérer pour nos couples ! Pendant toute une semaine, cet invité va leur mener la vie dure, les confronter à de nouveaux défis et surtout les sortir de leur zone de confort…

Et qui de mieux que le plus grand aventurier de France pour les mettre à l’épreuve ? MOUNDIR les accompagnera dans un périple encore jamais vu ! Le but : découvrir qui ils sont vraiment !



Pour que les couples aillent au bout d’eux-mêmes, MOUNDIR leur a concocté une semaine hors du commun… Après avoir quitté leur luxueuse villa, ils vont devoir s’acclimater à des conditions … plus rudimentaires dans le but de les pousser dans leur retranchement et les mettre en difficultés !

Tous ensemble, ils devront prouver qu’ils peuvent être soudés malgré la compétition. Mais, de nouvelles alliances vont-elles se former ? Ou au contraire, des conflits vont-ils donner lieu à de nouveaux règlements de compte ?

A l’issue de cette semaine, les deux couples immunisés lors des différentes épreuves pourront ainsi choisir quels couples seront nominés pour la cérémonie finale.

Pour chaque binôme, un seul objectif : ne surtout pas décevoir leur mentor et lui prouver qu’ils sont de vrais aventuriers !

Entre dépassement de soi, épreuves redoutables, rebondissements, stratégies et alliances… Arriveront-ils à aller au bout des épreuves ? Sont-ils prêts à relever tous les défis ? Et quels couples éviteront l’élimination ?

