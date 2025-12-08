Quotidien du 8 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 8 décembre 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 8 décembre 2025

🎬 Jonathan Cohen et Magalie Lépine-Blondeau — pour le film « L’âme idéale », en salle le 17 décembre

👤 Maxime Gleizes, Sylvie Godard et Francis Godard — famille de Christophe Gleizes


👑 Hinaupoko Devèze — Miss France 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 8 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.

