Miss France 2026 : le sacre de Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti (VIDÉO)

C’est la belle Hinaupoko Devèze, alias Miss Tahiti, qui a été sacrée Miss France 2026 samedi soir au zénith d’Amiens. Une belle jeune femme qui faisait partie des favorites et dont le sacre a ravi bon nombre de français.


Vous avez manqué la cérémonie et n’avez pas vu le sacre de Miss France 2026 ? Petite séance de rattrapage (retrouvez notre résumé complet de la soirée ici).

Capture TF1


Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée hier soir et c’est finalement Miss Tahiti qui a été choisie par le public et le jury pour succéder à la belle Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence !

La première dauphine est Miss Nouvelle-Calédonie, la seconde est Miss Normandie, la troisième est Miss Guadeloupe et enfin la quatrième est Miss Roussillon.


VIDÉO Miss France 2026, Miss Tahiti sacrée

Qui est Hinaupoko Devèze ?

Hinaupoko Devèze, 23 ans, est diplômée en psychologie. Depuis toujours, elle porte un profond engagement en faveur de la santé mentale. Aujourd’hui, elle aspire non seulement à accompagner les personnes qui en ont besoin, mais aussi à les sensibiliser à l’importance du bien-être mental, un aspect aussi fondamental que la santé physique.

