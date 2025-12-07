Miss France 2026 : le sacre de Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti (VIDÉO)



C’est la belle Hinaupoko Devèze, alias Miss Tahiti, qui a été sacrée Miss France 2026 samedi soir au zénith d’Amiens. Une belle jeune femme qui faisait partie des favorites et dont le sacre a ravi bon nombre de français.





Vous avez manqué la cérémonie et n’avez pas vu le sacre de Miss France 2026 ? Petite séance de rattrapage (retrouvez notre résumé complet de la soirée ici).







Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée hier soir et c’est finalement Miss Tahiti qui a été choisie par le public et le jury pour succéder à la belle Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence !

La première dauphine est Miss Nouvelle-Calédonie, la seconde est Miss Normandie, la troisième est Miss Guadeloupe et enfin la quatrième est Miss Roussillon.



VIDÉO Miss France 2026, Miss Tahiti sacrée

Aya Nakamura, Théodora puis Miss Tahiti quelle belle fin d’année 🎉🌚#MissFrance2026 pic.twitter.com/WD87wmyp23 — Fatoumata Tah BAH 🌹🇲🇱 (@Fati_bint_Doula) December 6, 2025

Qui est Hinaupoko Devèze ?

Hinaupoko Devèze, 23 ans, est diplômée en psychologie. Depuis toujours, elle porte un profond engagement en faveur de la santé mentale. Aujourd’hui, elle aspire non seulement à accompagner les personnes qui en ont besoin, mais aussi à les sensibiliser à l’importance du bien-être mental, un aspect aussi fondamental que la santé physique.