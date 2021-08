Pourquoi Koh-Lanta va être diffusé les mardis soirs ? La réponse !

4.4 ( 7 )



La nouvelle saison de Koh-Lanta débarquera à l’antenne de TF1 dans deux semaines, mais les téléspectateurs ont appris avec surprise que la chaîne avait décidé de la programmer les mardis soirs. Pourquoi un tel choix ? La productrice du jeu d’aventure, Alexis Laroche-Joubert, a répondu au micro d’Europe 1 ce lundi.



« TF1 m’en avait parlé l’année dernière et je ne vous cache pas que je leur avais dit non. Mais cette année, s’il y avait eu une émission qui pouvait affronter un changement de case après 20 ans sur la case du vendredi, c’était justement cette série anniversaire. TF1 connaît assez la puissance de la marque Koh-Lanta et son univers pour exceptionnellement changer les habitudes » a-t-elle expliqué.



Alexia Laroche-Joubert a poursuivi en expliquant que c’est une décision prise par TF1 basée sur l’audience.

« Il y a plus de monde le mardi soir, notamment des jeunes. Et il y a également plus d’assiduité et de gens qui reviennent épisode après épisode » a-t-elle déclaré alors qu’en 2009 la seule saison de Koh-Lanta diffusée un mardi soir, « Le retour des héros », avait réalisé la meilleure moyenne toutes saisons confondues avec plus de 8 millions de téléspectateurs.



« Koh-Lanta : la légende », à suivre tous les mardis à 21h05 dès le 24 août 2021.

