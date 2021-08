« Seal Team » du samedi 14 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6 (saison 2)

4.4 ( 8 )



« Seal Team » du samedi 14 Août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6. Ce soir, suite de la saison 2 de « Seal Team ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming et replay sur 6PLAY.



Au programme pas moins de 6 épisodes à la suite dont 4 inédits de la saison 2.

« Seal Team » : piqûre de rappel

La série suit le quotidien des membres de la plus haute unité d’élite américaine des Navy Seals. C’est à cette équipe que le gouvernement américain confie ses missions les plus dangereuses aux quatre coins du monde. Cette équipe soudée fait preuve d’une solidarité sans faille et d’un dévouement sans limite même face à des obstacles insurmontables. Mais “Seal team” nous plonge aussi dans la vie personnelle de ces soldats qui connaissent le prix de leur engagement pour eux et pour leur famille…

« Seal Team » du samedi 14 août 2021 : vos épisodes inédits de ce soir sur M6

Saison 2 – épisode 11 : L’assaut

L’équipe Bravo s’associe à l’Armée de l’air britannique pour secourir les passagers d’un avion détourné par des terroristes.



"Le commandement est sur le qui-vive et je peux vous dire qu'ils ne vont pas vous lâcher !" 💥

Saison 2 – épisode 12 : Ce qu’on ne voit pas

L’unité Bravo se rend en Turquie pour secourir une jeune Américaine qui a épousé un dirigeant de l’État islamique, mais qui désormais critique fermement l’organisation terroriste.

Saison 2 – épisode 13 : 20 000 lieues sous la mer

Lors d’une mission clandestine au large de la Corée du Nord, Sonny se retrouve coincé dans un tube à bord d’un sous-marin équipé d’un lance-torpilles. L’équipe Bravo s’efforce désespérément de le sauver.

Saison 2 – épisode 14 : Les seigneurs de guerre

L’unité Bravo collabore avec l’armée congolaise dans le cadre d’une mission secrète visant à capturer le chef d’un groupe de miliciens rebelles. Emma prend une décision importante concernant l’université.

Et juste après

Ces deux inédits seront suivis de rediffusions dès 0h25 :

– Saison 1 – épisode 3 : Prise d’otage

– Saison 1 – épisode 4 : Les fantômes du passé

