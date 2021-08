« Seal Team » du samedi 7 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6 (saison 2 inédite)

4.4 ( 9 )



« Seal Team » du samedi 7 Août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6. Ce soir, suite de la saison 2 de « Seal Team ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming et replay sur 6PLAY.



Au programme pas moins de 6 épisodes à la suite dont 5 inédits de la saison 2.

« Seal Team » : piqûre de rappel

La série suit le quotidien des membres de la plus haute unité d’élite américaine des Navy Seals. C’est à cette équipe que le gouvernement américain confie ses missions les plus dangereuses aux quatre coins du monde. Cette équipe soudée fait preuve d’une solidarité sans faille et d’un dévouement sans limite même face à des obstacles insurmontables. Mais “Seal team” nous plonge aussi dans la vie personnelle de ces soldats qui connaissent le prix de leur engagement pour eux et pour leur famille…

« Seal Team » du samedi 7 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6

Saison 2 – épisode 6 : Le cartel de Doza

L’unité Bravo s’associe aux Marines mexicains pour attraper le chef d’un cartel de drogue extrêmement puissant et meurtrier.



Saison 2 – épisode 7 : Derrière le mur

Les membres de l’équipe Bravo continuent de suivre les pistes au Mexique qui les conduiront à Andres Doza.

Saison 2 – épisode 8 : Dans la gueule du loup

Jason et Mandy se font passer pour un couple en vacances dans une discothèque branchée de la ville de Mexico afin de surveiller les membres du cartel d’Andres Doza.

Saison 2 – épisode 9 : Une dernière prière

Après une embuscade, l’équipe soupçonne la présence d’une taupe en son sein, qui divulgue de précieuses informations au cartel

Saison 2 – épisode 10 : Le dilemme du prisonnier

La traque d’Andres Doza atteint son paroxysme quand toute l’équipe effectue une dernière tentative pour retrouver et capturer le chef d’un cartel de drogue extrêmement puissant et meurtrier au Mexique.

Ces épisodes inédits seront suivis dès 1h10 de l’épisode 2 de la saison 1 (rediffusion)

