« Échappées belles » du 14 août 2021 : ce soir « Malte la méditerranéenne » (sommaire et reportages)

« Échappées belles » du samedi 14 août 2021. Ce soir dès 20h55 sur France 5 vous propose un « Week-end en Camargue » dans le cadre de son magazine « Échappées belles ». Pour information il s’agit d’une rediffusion.



« Échappées belles » du 14 août 2021 : demandez le programme

Malte est un archipel composé de huit îles dont les plus grandes : Malte, Gozo et Comino, sont les seules habitées. Ses 316 km2 en font le plus petit Etat de l’Union Européenne.

Au coeur de la Méditerranée, sa position stratégique en a fait un lieu de convoitise. On retrouve ses influences culturelles à la fois dans l’architecture, mais aussi dans la gastronomie. Ainsi la tourte de poisson est un mélange entre produit méditerranéen et recette pie anglais.

Jérôme Pitorin part à la rencontre des habitants de cet archipel qui vivent dans le respect des traditions tout en ayant un goût très prononcé pour la fête…



Les six zoom : Malte à l’heure anglaise / Little Versailles / La pierre, symbole de Malte / Fête de la Victoire : la régate / Gozo : opération écolo / Malte : Hollywood méditerranéen.

Puis dès 22h20

Comme chaque samedi soir, deux numéros de votre magazine vous seront proposés. Dès 22h20 (re)découvrez le numéro « Nepal, le voyage inattendu »

Le 25 avril 2015, le Népal subit l’un des plus violents tremblements de terre qu’ait connu le petit Etat himalayen. Le séisme provoquait la mort de près de 9 000 personnes. Aujourd’hui, si les reconstructions ont largement permis au pays de se relever, le Népal porte encore les stigmates de cette catastrophe. Pourtant, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir. 2017 a été la meilleure saison de tous les temps avec 940 000 touristes. La chaîne de l’Himalaya attire toujours plus de randonneurs avides d’arpenter des sentiers parmi les plus beaux du monde pour des treks emblématiques dont celui du mont Everest qui culmine à 8.850 mètres ! Au cœur d’une population accueillante et tournée vers le tourisme solidaire, Sophie Jovillard découvre ce pays mondialement connu pour son milieu naturel et son berceau de spiritualité.

Besoin de prendre un grand bol d’air frais ? Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 20h55 sur France 5 et France.TV pour des « Echappées Belles » dépaysantes.

