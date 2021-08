« Soprano : retour dans les années 80 » avec Camille Combal le 10 septembre sur TF1

4.8 ( 14 )



Soprano va faire le show sur TF1 le vendredi 10 septembre à 21h05 avec « Soprano : retour dans les années 80 », évènement présenté par Camille Combal.



Après être allé chasser les étoiles dans la galaxie, le voyageur du temps Soprano retourne sur Terre. Mais un problème à bord de son vaisseau l’enverra dans le passé… Il va s’échouer en 1986.



Afin de retourner dans le présent, il part, aidé de Camille Combal, pour une véritable odyssée.

Vrai conte musical qui allie à la fois le divertissement et le concert, suivez l’aventure de Soprano et Camille en compagnie d’invités prestigieux : Vianney, Grand Corps Malade, Louane, Slimane, MC Solaar, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Kendji Girac, Marina Kaye, Vitaa, Christophe Maé et bien d’autres…



Cette soirée marque le grand retour de Soprano à la télévision, après 1 an dans les étoiles, et permet de découvrir en exclusivité les titres de son nouvel album : « Près des étoiles », « Forrest », « Dingue »…

Mais également de retrouver les chansons emblématiques de son répertoire « Cosmo », « Clown », « Roule »… sans oublier nos titres préférés des années 80 comme « J’irai au bout de mes rêves », « Les démons de minuit », « Mistral gagnant »…

Rendez-vous le vendredi 10 Septembre à 21h05 pour un show musical exceptionnel sur TF1 !

