Mask Singer du 2 mai 2025 : lancement de la saison 7 ce soir sur TF1 (VIDÉO)

Mask Singer du 2 mai 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le lancement de la saison 7 de « Mask Singer ». Camille Combal vous fera découvrir les nouveaux personnages extraordinaires de cette nouvelle saison ! Après le succès des six premières éditions, « Mask Singer » est de retour sur TF1 pour une saison incroyable remplie de surprises et de rebondissements.





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 2 mai, un nouveau jury et 19 nouveaux costumes

MASK SINGER revient avec une saison exceptionnelle riche en nouveautés, toujours portée par Camille Combal et ses enquêteurs emblématiques : Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Elodie Poux.

Voici les costumes que vous allez découvrir cette année : le Brocolis, le Cygne, le Chaton, le Rhinocéros, l’Autruche, le Fraisier, le Bison, la Vache Bollywood, la Girafe, la Dame de Coeur, le Panda Roux, la Porcelaine, le Bolide, l’Impératrice, la Chèvre, la Grenouille, le Pilote, le Cyclope, et le Burger.



Les grandes nouveautés :

– Jeux interactifs : après chaque performance, public et enquêteurs peuvent gagner des indices via des mini-jeux.

– Soirées thématiques : chaque émission explorera un univers festif (Années 90, Karaoké, Harry Potter, etc.).

– Stars internationales : 3 célébrités mondiales invitées le temps d’un épisode.

– Prono d’Or : un nouvel indice est révélé au public quand un enquêteur devine l’identité d’un masque.

Un casting hors normes :

19 célébrités aux palmarès prestigieux : Grammy Awards, JO de Paris 2024, milliards de vues sur YouTube, stars de séries ou d’émissions cultes…

Un spectacle grandiose :

– Mise en scène immersive, effets spéciaux, Réalité Augmentée.

– Performances avec artistes, danseurs, acrobates, troupes célèbres.

– Costumes spectaculaires (comme le Fraisier ou le Porcelaine), mêlant innovations technologiques et créativité.

MASK SINGER, plus festif, spectaculaire et interactif que jamais, promet de réunir toutes les générations dans une enquête musicale inoubliable.

VIDÉO bande-annonce