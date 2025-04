« Une famille en or » du 8 avril : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Publicité





« Une famille en or » du 8 avril 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Ce soir, « Une Famille en Or » se transforme en véritable terrain de foot où deux équipes vont s’affronter avec autant de sérieux que de dérision.





Rendez-vous dès 23h40, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 8 avril 2025 : les invités de Camille Combal

L’émission culte Une Famille en Or remonte le temps… à sa façon ! Pour célébrer sa très fictive 8000ᵉ émission, le jeu emblématique animé par Camille Combal s’offre un épisode hors du commun. Au programme : une plongée délirante dans les plus grands faux moments de l’histoire du jeu, entre humour, nostalgie et pur délire télévisuel.

Dans ce numéro spécial, deux familles de choc s’affrontent autour de questions loufoques et de happenings improbables, comme s’ils avaient toujours fait partie de l’histoire du jeu. Accouchement en direct sur le plateau, première émission dans les années 1920 à l’époque du cinéma muet, plafond qui s’écroule sur Camille Combal lors d’une entrée désastreuse, ou encore ce fameux jour où un candidat aurait remporté 100 milliards d’euros… Aucun événement n’est trop absurde pour cette fausse rétrospective !



Côté participants, la compétition promet d’être explosive. La Famille Peret, menée par l’humoriste Laurie Peret, peut compter sur les talents comiques de Paul de Saint Sernin, Nash et AZ. Ensemble, ils comptent bien faire honneur à cette édition historique. Face à eux, la Famille Noguera, emmenée par Helena Noguera, épaulée par Vincent Desagnat, Jérémy Nadeau et Jason Brokers, est déterminée à prouver qu’elle est la vraie fausse meilleure famille du jeu.

Derrière ce joyeux chaos, un véritable enjeu : faire gagner jusqu’à 100 000 euros pour l’association Étoilés et Solidaires, qui œuvre contre l’isolement des personnes âgées.

Un anniversaire bidon, des souvenirs inventés de toutes pièces, mais une vraie bonne cause et des fous rires garantis. À ne pas manquer !