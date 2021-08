« Thor : Ragnarok » : histoire du film de TF1 ce soir (dimanche 29 août 2021)

5 ( 4 )



« Thor : Ragnarok » : ce dimanche 29 août sur TF1 (inédit). Première diffusion en clair ce soir du film de Taika Waititi « Thor : Ragnarok ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.



Avec ses personnages emblématiques et extravagants interprétés par un casting de haut vol mené par Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston ou Idris Elba, THOR : RAGNAROK a tout d’un space opéra moderne bourré de références et de clins d’œil à l’univers Marvel.

« Thor : Ragnarok » : l’histoire

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök, ou la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk.

Le saviez-vous ?

« Thor : Ragnarok » est la seconde sortie vidéo des studios au format 4K Ultra HD. Une expérience ultime en termes de qualité HDR et de son immersif Dolby Atmos (sur la piste anglaise), une ncomparable définition d’image (une résolution HD quatre fois plus nette), avec des couleurs beaucoup plus éclatantes, une luminosité plus étincelante et des noirs encore plus intenses.



La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce officielle de votre film…

