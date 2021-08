« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 17 septembre 2021

3 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 17 septembre 2021 – Alors que c’est le début du week-end, on propose aux accros à la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Camille va tomber amoureuse de… Kevin ! Déprimé, Sacha va faire une rencontre qui va lui remonter le moral. Et il peut encore et toujours compter sur le soutien de Luna.

Quant à Barbara et Baptiste, ils continuent de se rapprocher…



Lundi 13 septembre 2021, épisode 4366 : Alors que Léa semble préférer sa mère à Boher, Lola révèle la vérité sur sa relation avec Noé, et Camille tombe amoureuse de Kevin.

Mardi 14 septembre 2021, épisode 4367 : Tandis que Camille et Kevin se rapprochent dangereusement, Lola et Kilian font croire que leur mère est toujours là. Quant à Luna, elle tente de remonter le moral de Sacha avec du stand-up.

Mercredi 15 septembre 2021, épisode 4368 : L’inquiétude d’Emma pour Camille grandit. Sacha fait une rencontre qui l’aide à avancer. Léa s’explique avec Boher.

Jeudi 16 septembre 2021, épisode 4369 : La bande des 4 s’apprête à sauter à nouveau. Kilian, lui, essuie une nouvelle déconvenue, et Sacha continue à remonter la pente grâce à Luna et José.

Vendredi 17 septembre 2021, épisode 4370 Barbara et Baptiste partagent un événement très fort. Emilie trouve l’attitude de Kevin de plus en plus étrange. Kilian tente d’oublier Betty.

