Un si grand soleil : Akim parle, tensions à la coloc, ce qui vous attend jeudi 26 août (épisode n°719 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, on peut vous dire que dans l’épisode n°719 qui sera diffusé le jeudi 26 août, Akim et Thierry sont à nouveau interrogés par l’inspectrice de l’IGPN.



Akim revient sur ses anciennes déclarations, il affirme qu’il n’était pas avec Thierry au moment où il a rattrapé Abou. Aline pense que Thierry a fait pression sur Akim pour qu’il le couvre. Mais Akim affirme que c’est faux et que Thierry était de dos et qu’il n’a donc pas vu qu’Akim n’était pas là.

Thierry continue de jurer qu’il n’a rien fait à Abou mais Aline lui annonce qu’il est suspendu en attendant la reconstitution. Et alors que Manu assure à Akim qu’il le soutient, de son côté Janet encourage à Abou à parler. Au cours de la reconstitution, il finit par dire la vérité : Thierry l’a plaqué au sol et a fini par lui cogner la tête contre le trottoir !



A la coloc, l’ambiance est tendue. Charles drague ouvertement Anissa et il sème la zizanie dans son couple avec Antonin. Anissa trouve qu’Antonin se comporte comme un gamin, elle est déçue. Elle décide alors de rester dîner chez sa mère et en rentrant, elle a la bonne surprise de voir que Dylan et Antonin ont fait le ménage à fond. Elle se réconcilie avec Antonin.

Rendez-vous jeudi 26 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

