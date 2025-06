Un Si Grand Soleil Spoilers : Alix en prison, Eliott perd tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 30 juin au 4 juillet 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 30 juin au 4 juillet 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ?





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire qu’Alix va tout perdre et se retrouver en prison ! Alors que Lucas a cambriolé l’ancien psy d’Alix, il va découvrir qu’elle est responsable de la mort de son père. Il confronte Alix, qui avoue avoir eu un accident de voiture avec son père il y a 20 ans. Elle avait bu et la voiture a coulé dans un lac avec Guillaume à l’intérieur. Sous l’influence de son ex-mari, Bertrand, elle n’a rien dit à la police. Lucas porte plainte, Alix est arrêtée et raconte tout. Evidemment, Bertrand nie avoir su à l’époque. Alix est placée en détention provisoire.

La police fait alors une découverte choc après expertise de la voiture retrouvée dans le lac : elle aurait été sabotée ! C’est donc Alix ou Guillaume qui était visé !



De son côté, Elise annonce enfin à Elodie qu’elle ne va pas s’installer à la campagne. Elle cherche un appartement !

Quant à Eliott, il sombre dans l’alcool et s’en prend à Muriel : il la plaque contre un mur et s’apprête à la frapper, c’est Noura qui réussit à l’en dissuader et le faire partir ! Muriel, sous le choc, porte plainte et saisit le juge aux affaires familiales. Eve tombe de haut et gifle son fils. Quant à Catherine, elle rompt son contrat avec Eliott, qui perd tout.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 – 20h20 (épisode 1679) : Margot révèle une information importante à Claudine. Quant à Emma, acceptera-t-elle d’aider Lucas dans son enquête ?

Lundi 30 juin 2025 – 20h40 (épisode 1680) : Alors qu’Ulysse commence à avoir des soupçons à l’égard de Lucas, Catherine met Eliott au pied du mur en le sommant de faire un choix.

Mardi 1er juillet 2025 (épisodes 1681 à 1688) : Alix est subjuguée par Lucas et n’écoute pas les alertes de Claudine et Ulysse qui a eu un accident et qui est persuadé que Lucas l’a renversé pour prendre sa place à la galerie. Elle finira par douter et demandera de l’aide à Ludo pour enquêter sur Lucas à Paris. Lucas explique à Emma que son père a disparu et il est persuadé qu’Alix est la clé de l’énigme. Jusqu’où ira Emma par amour ? Alix prendra une décision difficile… Boris sous la pression de sa mère Catherine, va accepter les excuses d’Eliott et retirer sa plainte. Il décide de le faire pour Muriel qui est présentée officiellement à Catherine. Eliott découvre que Muriel passe la soirée chez Catherine. Ne maîtrisant plus ses émotions, il va s’en prendre à Muriel. Eliott va-t-il tout perdre ? Claudine qui a décidé de reprendre en main le développement de BGL, continue à mettre la pression à Johanna et Florent qui ne la supportent plus. Ses ambitions débordantes combinées à ses méthodes douteuses auront de nouvelles conséquences inattendues…

Mercredi 2 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1689) : résumé non communiqué

Mercredi 2 juillet 2025 – 20h40 (épisode 1690) : résumé non communiqué

Jeudi 3 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1691) : résumé non communiqué

Jeudi 3 juillet 2025 – 20h40 (épisode 1692) : résumé non communiqué

Vendredi 4 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1693) : résumé non communiqué

Vendredi 4 juillet 2025 – 20h40 (épisode 1694) : résumé non communiqué

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 23 au 27 juin 2025

