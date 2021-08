Un si grand soleil en avance : Akim ne sera pas poursuivi (résumé + vidéo épisode n°720 du 27 août 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil du 27 août en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est une bonne nouvelle qui attend Akim ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, il apprend avec soulagement qu’il ne sera pas poursuivi par l’IGPN.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 720

L’enquêtrice de l’IGPN convoque Akim pour lui annoncer qu’elle a décidé de passer l’éponge et de ne pas le poursuivre ! Elle a même mentionné dans son rapport le courage dont il a fait preuve en revenant sur son témoignage. Akim confie ensuite à Becker qu’il craint de passer pour la balance du commissariat mais le commissaire l’assure de son soutien.



Tandis que Camille et Kira sont bien décidées à profiter de la situation, Céline ne veut pas voir les choses en face. Pendant ce temps, l’ambiance tourne au vinaigre au commissariat.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

