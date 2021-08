Un si grand soleil en avance : Arthur ne veut pas rentrer (résumé + vidéo épisode n°708 du 11 août 2021)

5 ( 4 )



Un si grand soleil du 11 août en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Arthur ne veut pas rentrer à Montpellier ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, il veut rejoindre son père en cavale et suivre ses études de médecine à distance !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 708

Arthur a appelé sa mère pour lui dire qu’il ne voulait pas rentrer à Montpellier. Il a décidé de rester en Suisse avec Manon avant de rejoindre son père en Uruguay ! Il veut rester avec Julien en cavale. Alice vient voir Elisabeth et Alain pour les prévenir, elle pense que son fils fait une grosse erreur mais elle n’arrive pas à joindre Julien pour en parler…



Et alors que David prend des résolutions radicales, un rebondissement inattendu donne un nouveau tour à l’enquête.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

