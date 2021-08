« Zone Interdite » du 18 août 2021 : au sommaire ce soir « L’année où tout a changé dans leurs vies »

5 ( 5 )



« Zone Interdite » du mercredi 18 août 2021. Comme chaque été, votre magazine « Zone Interdite » est diffusé le mercredi soir. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 ou sur 6Play pour le replay.



« Zone Interdite » du mercredi 18 août 2021 : au sommaire ce soir

L’année où tout a changé dans leurs vies

Après un an et demi de crise, l’horizon s’éclaircit enfin sur le front sanitaire. Certains Français ont eu ces derniers mois le déclic qui leur manquait pour oser changer de vie. Loin de les condamner à la morosité, cette période inédite les a poussés à se réinventer : un tiers des citadins se dit aujourd’hui prêt à vivre à la campagne, tandis qu’un salarié sur cinq entreprend une reconversion professionnelle.

À Lyon (Rhône), Maïté, responsable marketing, et Vincent, employé comme cuisinier dans une brasserie, lassés des bruits de la ville et de leur vie à 100 à l’heure, ont décidé de tout plaquer pour reprendre une auberge-camping au cœur de la Drôme et s’y installer avec leur fils de 9 ans. Un lieu atypique et une entreprise très ambitieuse pour le couple dont l’objectif est d’afficher complet dès cet été.

Pour Carène, qui travaille dans l’évènementiel, et You Liang, informaticien, adieu le studio de 30 m² à Paris. Pour réaliser son rêve de vivre au plus près de la nature, le couple de trentenaires s’est lancé dans la construction d’une petite maison en bois nomade, une tiny-house. Un défi personnel : ils ont choisi de la construire seuls, sous la supervision d’un artisan en Charentes où ils se sont installés le temps du chantier. Ils se sont donnés six mois pour démarrer une nouvelle activité itinérante, offrant leurs services aux agriculteurs et aux entreprises locales au fil de leur route.



Il n’est pas nécessaire de tout quitter pour se réinventer. La preuve avec Frédéric, chef étoilé d’un restaurant gastronomique étoilé et hôtelier à Charolles, en Bourgogne (Saône-et-Loire). Fermé pendant de longs mois, ce jeune patron a dû faire preuve d’imagination pour sauver les emplois de ses quarante salariés et faire perdurer cette affaire familiale héritée de ses parents. Frédéric et ses équipes ont profité de la période pour rénover une partie de l’établissement et imaginer de nouveaux services à destination d’une clientèle désormais majoritairement française.

Enfin, pour Christelle et Thierry, 50 ans, nouvelle vie rime avec grands espaces. Originaire de la banlieue bordelaise où il a toujours vécu, le couple a décidé de s’installer de l’autre côté de l’Atlantique, au Canada. Nouveau pays et nouveau métier pour chacun d’eux, ils vont devoir trouver leurs marques et s’acclimater dans un contexte encore troublé.

Après un an et demi de crise, certains Français ont eu ces derniers mois le déclic qui leur manquait pour oser changer de vie… Retrouvez-les ce soir dans « Zone Interdite »

