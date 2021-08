« La Carte aux trésors » du 18 août 2021 : ce soir sur France 3, direction Porto-Vecchio et la Corse du Sud

5 ( 5 )



« La Carte aux trésors » du 18 août 2021. Ce soir sur France 3 numéro en rediffusion de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». En ce mercredi, direction Porto-Vecchio et la Corse du Sud.



Ce nouveau numéro va nous entraîner à la découverte de la pointe sud de l’île de Beauté, sur une zone de jeu qui couvre une grande partie de la Corse-du-Sud : des villes de Porto-Vecchio à Bonifacio, en passant par le plateau de Cagna.

« La Carte aux trésors » du 18 août 2021 : au programme ce soir

Les deux candidats, Anne-Lise et Mathis, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de Porto-Vecchio puis de Bonifacio et de ses nombreux escaliers creusés dans la roche calcaire. Ils partiront également au cœur du maquis, à la recherche de villages de bergers abandonnés, et pourront goûter à quelques trésors gastronomiques dont seule la Corse a le secret. Enfin, ils sillonneront le littoral sud de l’île de Beauté, pour découvrir quelques spécialités culinaires et admirer des plages paradisiaques, parmi les plus belles de Corse.



Demain soir #LaCarteAuxTrésors 🚁 est de retour sur @France3tv. Direction Porto-Vecchio pour revivre cette aventure en Corse du Sud et faire le plein de ☀️☀️☀️ ! pic.twitter.com/J900KlgxiR — Cyril Féraud (@cyrilferaud) August 17, 2021

Ce soir revivez cette aventure palpipante en Corse du Sud et faites le plein de soleil sur France 3.

La Carte aux Trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action et participe à un programme de replantation d’arbres en France

