« Demain ne meurt jamais » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (vendredi 10 septembre 2021)

« Demain ne meurt jamais » avec Pierce Brosnan c’est dans la nouvelle case proposée le vendredi soir sur France 3. L’espion le plus célèbre du cinéma est de retour dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV



« Demain ne meurt jamais » : l’histoire

L’agent 007, alias James Bond, a pour mission de localiser l’épave du « Devonshire », une frégate de la Royal Navy, perdue dans les eaux territoriales chinoises. Il doit également retrouver le coupable de l’attentat, un certain Henry Gupta, ancien gauchiste activement recherché par le FBI et, enfin, remonter jusqu’au cerveau de l’operation, Elliot Carver, propriétaire du quotidien « Tomorrow » et patron du plus grand empire médiatique de tous les temps.

Interprètes

Et avec dans les rôles principaux :

Pierce Brosnan

Jonathan Pryce

Michelle Yeoh

Teri Hatcher

Joe Don Baker

Judi Dench

Desmond Llewelyn

…



« Demain ne meurt jamais » : bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce proposée par France 3…

🎬 L'espion le plus célèbre du cinéma est de retour ! 📽 « Demain ne meurs jamais » avec Pierce Brosnan, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/tdaBjmF8NS — France 3 (@France3tv) September 9, 2021

Pour suivre cette 18ème aventure de l’agent 007 sur grand-écran, rendez-vous sans faute ce soir dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV

