Demain nous appartient spoilers : la vérité éclate grâce à Victoire, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 septembre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 septembre 2021 – Alors que le week-end débute et que c’est samedi, vous avez peut être hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans « Demain nous appartient ». Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur la mort de Clément.



En effet, alors que Jahia ne va pas bien, Victoire comprend que Laetitia l’a certainement droguée et qu’elle devait droguer aussi Clément ! En fin de semaine, la vérité éclate et le meurtre de Clément est élucidé. Victoire culpabilise de ne pas avoir réussi à le sauver.

De son côté, Raphaëlle voit l’arrivée de son père à Sète. Et elle se rapproche de Xavier…



Quant à Hadrien, il décide de quitter Sète et l’annonce à Sofia, qui se braque. Mais Jack a une idée pour le faire rester et Hadrien découvre que sa mère lui ment.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 20 au 24 septembre 2021

Lundi 20 septembre (épisode 1017) : Raphaëlle réussit à tirer Jordan du pétrin. Jahia est hors d’elle. Martin, lui aussi, enrage de ne pas réussir à mettre la main sur l’assassin de Clément Lefranc. Hadrien annonce à Sofia qu’il va quitter Sète. Manon fait des merveilles au Spoon.

Mardi 21 septembre (épisode 1018) : Angie est désarçonnée par la conduite de Laetitia, d’autant que Jahia paraît de plus en plus malade. Au lycée, la tension monte entre Irène et Chloé. Jack trouve un moyen de retenir Hadrien à Sète. Manon milite pour obtenir une augmentation.

Mercredi 22 septembre (épisode 1019) : Victoire se pose des questions sur l’état de santé de Jahia. Elle tente de mettre en garde Irène, mais celle-ci refuse de l’écouter. Georges trouve que sa compagne s’implique trop dans cette affaire. Jack découvre que sa sœur jumelle a un talent caché. Le père de Raphaëlle débarque à Sète, au grand désespoir de cette dernière.

Jeudi 23 septembre (épisode 1020) : Irène et Cédric demandent des explications à Laetitia, qui noie le poisson. Mais Victoire reste convaincue que quelque chose cloche et décide de faire passer des examens approfondis à Jahia. Charlie et Mona se lancent un défi : récupérer le numéro du nouveau professeur de français. Et Raphaëlle se rapproche de Xavier.

Vendredi 24 septembre (épisode 1021) : Alors que le meurtre de Clément est enfin élucidé, Victoire se sent coupable de ne pas avoir réussi à sauver son patient. Marianne la réconforte. Cédric explique à ses filles ce qui a causé la mort de leur ami d’enfance. Hadrien découvre qu’Alma lui ment depuis des années. Le nouveau professeur de musique a un comportement des plus étranges.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 20 au 24 septembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

