EXCLU Plus belle la vie : Jacob enlève Baptiste, Kévin couche avec Camille (infos PBLV)

5 ( 5 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 7 octobre Accro à la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptise va disparaitre !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Baptiste a disparu, Emma et Barbara sont folles d’inquiétude… Et pour cause, Jacob a enlevé Baptiste sur ordre de César ! Jacob enferme Baptiste dans une cave selon son mode opératoire en montant un mur. Et César en profite pour proposer à Emma de tout quitter avec lui pour partir en Australie…



Annonces





Camille, marquée par les coups de Jacob, vient trouver refuge chez Kevin. Elle confirme à Kevin que Jacob a déjà tué une personne, l’a enterré dans une carrière et compte tuer encore. Kevin est obligé de franchir un cap dans l’intimité avec Camille et les deux jeunes s’endorment nus l’un contre l’autre. Le lendemain la police se rend à la carrière en question et trouve un corps, pour l’instant non identifiable.

Jacob a rempli sa part du contrat et demande à César d’effacer les preuves avec lesquelles il le faisait chanter. César prétend qu’il va le faire. Il retente de partir en Australie avec Emma et tente également de l’embrasser. Elle le repousse, elle est trop inquiète pour Baptiste et refuse de suivre César à l’étranger.

Camille et Kévin finissent par coucher ensemble. Camille vit un moment de pur bonheur et accepte de donner rendez-vous à Jacob pour le piéger. Kevin la rassure, il y aura des policiers planqués de partout pour la protéger. Mais de son côté, Kevin se sent très mal car il a perdu Emilie et perdra Camille quand elle saura qu’il l’a manipulée…

Convaincus d’avoir assisté à un meurtre, Sacha et Luna enquêtent. Ils convainquent Ariane d’enquêter sur la disparition de la femme de Malet. Ariane apprend par un voisin que Mme Malet n’a pas été vue ces derniers temps…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés