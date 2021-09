Ici tout commence spoiler : Tom embrasse Charlène (VIDEO)

3.7 ( 3 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Tom et Charlène vont se rapprocher dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors que Louis est jaloux de Tom, celui-ci va embrasser Charlène !



La jeune femme le repousse et est très clair avec lui : elle est en couple avec Louis et il ne se passera rien entre eux.



Tom et Charlène sont ravis, leur vidéo ASMR est un succès. Les internautes sont ravis et ne diraient pas non à une nouvelle collaboration. Tom profite de ce moment rien qu’à eux pour l’embrasser…

Ici tout commence spoiler Tom embrasse Charlène

