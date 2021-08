Ici tout commence spoilers : Eliott au plus mal, la mère du bébé retrouvée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 30 août au 3 septembre)

3.7 ( 3 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 30 août au 3 septembre 2021 – Alors que le week-end comme, comme chaque samedi, si vous êtes accro à la série de TF1 « Ici tout commence » et impatient de connaitre la suite, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Lionel !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors qu’Eliott a été hospitalisé d’urgence et qu’il ne pourra peut être même plus cuisiner car il a perdu l’odorat et le goût, tout le monde à l’institut recherche le responsable de l’incendie. Greg est déterminé à trouver à cause de qui Eliott est dans cet état et il risque de tomber de haut…

De son côté, Teyssier est toujours en guerre contre Louis et il décide de couper les vivres à Charlène. Pendant ce temps là, Antoine et Rose sont convaincus qu’avoir retrouvé la mère de Naël. Et Maxime fait son retour à l’institut.



Annonces





Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 30 août au 3 septembre 2021

Lundi 30 août (épisode 216) : Suite à l’incendie, un élève est admis à l’hôpital. Son état est inquiétant. De son côté, Maxime est de retour à l’institut. Au double A, Jasmine fait du zèle.

Mardi 31 août (épisode 217) : Un morceau de foulard brûlé a été retrouvé dans le foyer. Antoine est chargé de mettre la main sur le propriétaire. Ambre craque et confronte Teyssier. Antoine et Rose pensent que la mère de Naël est passée chez eux.

Mercredi 1er septembre (épisode 218) : Antoine élabore une stratégie pour démasquer le responsable de l’incendie. Laetitia découvre une preuve sur l’identité de la mère de Naël. Teyssier doit remplacer au pied levé une prof qui quitte l’institut.

Jeudi 2 septembre (épisode 219) : L’enquête à propos de l’incendie bat son plein. Greg cherche un coupable. De son côté, Teyssier coupe les vivres à Charlène. Rose et Antoine sont convaincus de l’identité de la mère de Naël.

Vendredi 3 septembre (épisode 220) : L’étau se resserre. Greg fait une découverte choquante. Acculé, Teyssier fait du chantage à un élève. Pendant ce temps, Greg confronte Rose.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 30 août au 3 septembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés