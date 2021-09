« Koh-Lanta, La Légende » : qui a été éliminé de l’épisode 5 ? (résumé + replay 28 septembre)

4.9 ( 12 )



Koh-Lanta, La Légende, épisode 5 du mardi 28 septembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Clémentine au dernier conseil, elle rejoint les bannis, Hugo et Maxime. Et c’est déjà l’heure de leur duel dans l’arène.



Denis les accueille et explique une nouvelle fois que le moins bon sera éliminé définitivement de ce Koh-Lanta tandis que les deux autres reviendront sur l’île des bannis. C’est Hugo qui remporte l’épreuve ! Il est suivi de Clémentine, Maxime est donc éliminé.

Sur le camps rouge, la trahison d’Alix ne passe pas, surtout pour Jade qui pleure et affirme ne pas être capable de continuer l’aventure avec elle.

Place au jeu de confort. Et la récompense fait rêver : un jardin d’eden avec des fruits et des légumes. Et l’épreuve est individuelle puisque les trois premiers profiteront de ce confort !



Teheiura gagne ce jeu de confort, suivi de Claude et Phil. Il s’agit de la 16ème victoire individuelle de Teheiura, il y aura donc un rouge et deux jaunes pour profiter du confort.

De retour sur le camps jaune, les femmes parlent de leur pacte « girls power ». Elles comprennent que chez les rouges l’alliance filles ne tient plus.

De leur côté, les rouges décident de se faire une bonne ration de riz, même s’il faut ne plus rien avoir pour la réunification. Quant à Teheiura, Phil et Claude, ils atteignent leur jardin d’eden et profitent. Ils remplissent le panier à ras bord pour les deux équipes ! Ils se préparent ensuite un bon repas et discutent. Teheiura informe Claude et Phil sur ce qui s’est passé chez les rouges… Claude est déçu que les filles veulent éliminer les hommes les plus forts de chaque équipe, à savoir lui et Laurent.

Claude et Phil reviennent les bras chargé de nourriture et ils expliquent aux autres le départ de Clémentine. Claude reproche aux femmes leur alliance. Candice se sent en danger et explique à Claude que c’est l’idée de Koumba… Ca créé de fortes tensions.

Chez les rouges, Teheiura ramène lui aussi de quoi nourrir son équipe. Laurent et les autres sont soulagés de pouvoir enfin manger. Les filles se demandent si elles doivent éliminer Teheiura en cas de conseil… Namadia est choqué de l’apprendre et annonce à Jade qu’il préfèrerait voter contre Alix.

Place à l’épreuve d’immunité : les catapultes, avec 8 cibles à détruire. Et l’équipe gagnante pourra immuniser un aventurier de l’équipe adverse en vue du conseil ! C’est très serré jusqu’au dernier moment et c’est finalement Loïc qui offre la victoire aux rouges, qui remportent le précieux totem synonyme d’immunité. Les rouges doivent choisir qui immuniser chez les jaunes : ce sera Phil.

Denis annonce une grosse surprise aux jaunes : le conseil a lieu immédiatement ! Clémence décide de sortir son collier d’immunité. Et alors que la majorité des votes étaient contre Clémence, il y a égalité entre Sam et Candice. Ils doivent revoter uniquement entre eux ! Et c’est finalement Candice qui est éliminée.

Si vous avez manqué l’épisode 5 de Koh-Lanta du 28 septembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 5 octobre pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta, La Légende ».

