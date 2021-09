Un si grand soleil : Elisabeth sur le départ, Serge fait une demande, ce qui vous attend mercredi 29 septembre (épisode n°741 en avance)

4.6 ( 12 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°741 qui sera diffusé le mercredi 29 septembre, Elisabeth est sur le départ.



Annonces



Annonces

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 octobre 2021



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, après avoir dispersé les cendres de Violette avec Céline, Claire et Myriam rejoignent Elisabeth. Elles passent la soirée ensemble et Elisabeth leur confie qu’elle va partir quelques semaines pour rejoindre Julien en Uruguay. Elle espère réussir à faire revenir Arthur, son petit fils, avec elle.

De leur côté, Camille et Serge commencent à bien s’entendre. Camille confie à Kira qu’elle l’avait mal jugé et qu’il est cool. Et Serge assure à Camille qu’il aime sa mère et qu’il ne fera rien qui la mette en danger. Ils vont ensuite dîner tous les trois et Serge propose à Laetitia de vivre ensemble. Camille valide !



Annonces





Rendez-vous mercredi 29 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés