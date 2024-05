« Coup de foudre pour le coach » : votre téléfilm ce 1er mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre pour le coach » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 1er mai 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre pour le coach ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre pour le coach » : l’histoire, le casting

Mike, un athlète de football américain de haut niveau, se retrouve face à Erin, celle qu’il avait aimée passionnément dans sa jeunesse, mais qui l’avait quitté sans donner d’explications. Erin, maintenant divorcée depuis trois ans et mère d’une adolescente, sent toujours le charme irrésistible du joueur, mais elle est hantée par la peur de perturber la carrière professionnelle de Mike, tout comme elle l’était par le passé.

Avec : Ryan Paeve (Mike Hanson), Pascale Hutton (Erin Allen)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le trésor de Dolphin Bay ».

« Le trésor de Dolphin Bay » : l’histoire et le casting

Quinn se prépare pour son voyage en Australie, où elle rejoindra sa meilleure amie Daniela et effectuera un stage au centre de recherche en biologie marine de Dolphin Bay. Une fois arrivée, elle découvre que l’écosystème de la baie est en péril, mettant en danger la présence des dauphins qui risquent de partir faute de nourriture. C’est là qu’elle rencontre Teddy, un passionné de chasse au trésor, qui l’entraîne dans sa quête pour retrouver un héritage familial mystérieusement disparu depuis des générations. Ignorant encore tout du lien entre ce trésor et les difficultés des dauphins, Quinn se lance dans une aventure pleine de mystères et de dangers.

Avec : Izabela Rose (Quinn), Jayden McGinlay (Teddy), Allegra Teo (Jennifer), Ella Proberts (Daniella)