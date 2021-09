« La France a un incroyable talent » saison 16 : dès le 20 octobre 2021

5 ( 4 )



« La France a un incroyable talent » saison 16. Seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision, « La France a un Incroyable Talent » revient pour une 16e saison inédite dès le 20 octobre 2021.



À suivre chaque mercredi soir sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay 6PLAY.

« La France a un incroyable talent » saison 16 : à propos

Le format phénomène revient pour une 16ème saison après avoir réalisé une saison historique en réunissant en moyenne 4.1 millions de téléspectateurs (17% des 4+ et 25% des FRDA-50 ans).

Preuve de sa puissance et de sa modernité, l’émission a également suscité plus de 350 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux (saison 15).



Le jury le plus disruptif de la télévision (Marianne James, Hélène Segara,

Éric Antoine et Sugar Sammy) revient avec Karine Le Marchand pour une saison inédite et plus spectaculaire que jamais grâce à un nombre de candidatures record !

Alors vous avez hâte ? Nous aussi ! Et d’ores et déjà attendez-vous à des séquences extraordinaires et de beaux moments d’émotions…

