« L’amour est dans le pré » du 6 septembre 2021 : quels agriculteurs ce soir sur M6 ?

5 ( 5 )



Annonces





« L’amour est dans le pré » du 6 septembre 2021. Suite de la saison 16 de « L’amour est dans le pré » ce soir sur M6. Votre émission de dating préférée vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’amour est dans le pré » du 6 septembre 2021 : avec quels agriculteurs ce soir ?

Demandez le programme

Alors qu’Hervé le picard et Vincent le provençal reçoivent chez eux leurs prétendantes pour le début d’une semaine riche d’émotions à la ferme… À Paris, les tête-à-tête se poursuivent pour deux nouveaux agriculteurs de cette saison 16, et non des moindres : Franck et Delphine ! Éduqué à l’ancienne chez les Jésuites, Franck, 46 ans, a développé bien des qualités durant son parcours, mais peu réellement portées sur la séduction. Ce jour de rendez-vous amoureux est donc une première de taille pour notre gentleman sylviculteur, plus coutumier au calme de sa jolie rivière. Pour le grand jour, 8 femmes ont répondu aux sirènes de la forêt et de l’amour. Franck conservera-t-il son éloquence si particulière dans ce contexte inhabituel pour lui ? Arrivée sur la pointe des pieds en février dernier, Delphine ne s’imaginait sans doute pas susciter autant de convoitises quelques mois plus tard. Pourtant, ce sont bel et bien 10 femmes, belles, pétillantes et entreprenantes, qu’elle s’apprête à découvrir ce soir. À la recherche de sa perle rare, notre lumineuse arboricultrice aura-t-elle le coup de cœur tant recherché pour l’aider dans ses choix ?

"T'es encore plus rayonnante qu'à la télé" 😍📺

Sandra est totalement sous le charme de Delphine durant leur speed-dating.#ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/cMVCowq4cv — M6 (@M6) September 4, 2021



Annonces





Vers un nouveau carton d’audience ?

La semaine dernière votre émission a réalisé un vrai carton d’audience en réunissant 3.84 millions de Français soit 18.6% des téléspectateurs. Gros succès sur cibles avec 29% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats our 27% sur les moins de 50 ans.

Succès #audiences pour le lancement de la saison #ADP @KarineLMOff

🏆@M6 leader 4+ et très large leader FRDA-50/-50 ans 🤩 Record en audience, 4+ et -50 ans pour un lancement depuis 3 ans 🚜19% en 4+

🌻29% auprès des FRDA-50

👒27% auprès des -50 ans

🧑‍🌾3,8M° tlsp (pic 4.3M°) pic.twitter.com/bL0Syw59dD — M6Pro (@M6pro) August 31, 2021

« L’amour est dans le pré » revient ce soir, lundi 6 septembre 2021, sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés