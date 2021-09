« Deux femmes » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir avec Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer

4.3 ( 6 )



« Deux femmes » est le titre de la fiction inédite portée par Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer et qui sera diffusée ce soir sur France 3 ou avant-première, replay et sur France.TV



« Deux femmes » : histoire

En 1965, Colette, qui revendique sa liberté de mœurs, est accusée à tort de meurtre par des policiers misogynes.

L’affaire est confiée à Anne-Marie, une jeune juge d’instruction timide et réservée. Pourra-t-elle résister au machisme de la hiérarchie judiciaire de l’époque ?

Librement inspiré d’un fait divers réel, ce film raconte le combat convergent et inattendu de deux femmes aux tempéraments opposés.



Interprètes et personnages casting

Odile VUILLEMIN (Colette CHEVREAU),

Agathe BONITZER (Anne-Marie LEROUX),

Aurélien RECOING (Commissaire André FAUREINS),

Nicolas BEAUCAIRE (Pierre CHEVREAU),

Pierre ROCHEFORT (Inspecteur BERTHELOT),

Wallerrand DENORMANDIE (Robert FERRAND),

Nicolas WANCZYCKI (Docteur MARCELLIN),

Stephan WOJTOWICZ (Pierre SELIGNAC)

« Deux femmes » un unitaire signé Isabelle Doval, sur un scénario de Stéphane Brisset. À découvrir ce lundi soir sur France 3.

